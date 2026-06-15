Fête de la pêche et de l’abricot Hôtel de ville de Salon Salon-de-Provence samedi 18 juillet 2026.

Salon-de-Provence

Fête de la pêche et de l’abricot

Samedi 18 juillet 2026 de 8h à 13h. Hôtel de ville de Salon 174 Cours Gimon BP 120 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Ces fruits de l’été seront les stars de cette journée !

Les producteurs locaux investissent la place de l’Hôtel de Ville pour présenter leurs produits du soleil. Charnus, juteux et sucrés, la pêche et l’abricot font le bonheur de petits et grands gourmands. Cette journée est aussi l’occasion d’échanger avec les producteurs salonais sur leur savoir-faire autour de ces fruits du sud.



De 8h à 13h

Place de l’Hôtel de Ville .

Hôtel de ville de Salon 174 Cours Gimon BP 120 Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 77 45 39 contact@fdacom.fr

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English :

These summer fruits will be the stars of the day!

L’événement Fête de la pêche et de l’abricot Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence