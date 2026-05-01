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Fête de la Pentecôte Genouillé

Fête de la Pentecôte Genouillé

Fête de la Pentecôte Genouillé dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Aire de Loisirs

Ville : 86250 Genouillé

Département : Vienne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Genouillé

Fête de la Pentecôte

Aire de Loisirs Genouillé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Vide grenier brocante toute la journée avec restauration rapide le midi et choucroute garnie le soir.
Une soirée musicale avec le groupe les Zicksonne et Co accompagné de son splendide feu d’artifice.   .

Aire de Loisirs Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 88 07 33  drouet.mathilde@laposte.net

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English : Fête de la Pentecôte

L’événement Fête de la Pentecôte Genouillé a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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