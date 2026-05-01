Fête de la Pentecôte Genouillé
Fête de la Pentecôte Genouillé dimanche 24 mai 2026.
Genouillé
Fête de la Pentecôte
Aire de Loisirs Genouillé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Vide grenier brocante toute la journée avec restauration rapide le midi et choucroute garnie le soir.
Une soirée musicale avec le groupe les Zicksonne et Co accompagné de son splendide feu d’artifice. .
Aire de Loisirs Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 88 07 33 drouet.mathilde@laposte.net
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English : Fête de la Pentecôte
L’événement Fête de la Pentecôte Genouillé a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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