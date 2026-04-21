Genouillé

Vide greniers Brocante

Genouillé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Grande journée festive à Genouillé !

Venez chiner, vendre ou simplement vous balader dans une ambiance conviviale !

Toute la journée marché artisanal & gourmand

Restauration rapide sur place dès midi

️ pensez à vos couverts ⚠️⚠️

À 23h GRAND FEU D’ARTIFICE (avec la participation de la municipalité)

Suivi d’un SUPER CONCERT avec le groupe Zicksonne and Co !

Attractions foraines pour petits et grands (manèges, tir, confiseries…)

Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, c’est LE rendez-vous à ne pas manquer !

Une ambiance festive, chaleureuse et pleine de surprises vous attend ! .

Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 70 70 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide greniers Brocante

L’événement Vide greniers Brocante Genouillé a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou