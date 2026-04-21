Vide greniers Brocante Genouillé
Vide greniers Brocante Genouillé dimanche 24 mai 2026.
Genouillé
Vide greniers Brocante
Genouillé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Grande journée festive à Genouillé !
Venez chiner, vendre ou simplement vous balader dans une ambiance conviviale !
Toute la journée marché artisanal & gourmand
Restauration rapide sur place dès midi
️ pensez à vos couverts ⚠️⚠️
À 23h GRAND FEU D’ARTIFICE (avec la participation de la municipalité)
Suivi d’un SUPER CONCERT avec le groupe Zicksonne and Co !
Attractions foraines pour petits et grands (manèges, tir, confiseries…)
Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, c’est LE rendez-vous à ne pas manquer !
Une ambiance festive, chaleureuse et pleine de surprises vous attend ! .
Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 70 70 28
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English : Vide greniers Brocante
L’événement Vide greniers Brocante Genouillé a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou