Informations pratiques

Saint-Avold

Fête de la piscine

Rue de la Piscine Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

La fête de la piscine fait son grand retour en juillet ! Venez profiter d’une journée festive et pleine d’activités rafraîchissantes !

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– Initiations bapte^me de plonge´e, boxe, football, beach volley, mo¨lkky, padel avec des partenaires du territoire

– Animations terrestres cha^teaux gonflables, bungy, trampoline, lancer de haches gonflables, football sur cible, mousse party, jeux en bois et buzzer table

– Animations aquatiques cours d’aquafitness, diplômes de natation, match de waterpolo et concours de plongeon

Nouveauté cette année découvrez notre stand équipé d’un casque VR Oculus Quest et plongez dans des univers immersifs extraordinaires !Tout public

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Rue de la Piscine Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 92 02 98

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English :

The Pool Party is back in July! Come enjoy a festive day full of refreshing activities!

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– Introductory sessions: first-time diving, boxing, soccer, beach volleyball, mo%A8lkky, and padel with local partners

– Land-based activities: inflatable castles, bungee jumping, trampolines, inflatable axe throwing, target soccer, foam party, wooden games, and buzzer table

– Water activities: aquafitness classes, swimming certifications, water polo matches, and diving contests

New this year: Check out our booth equipped with an Oculus Quest VR headset and dive into extraordinary immersive worlds!

L’événement Fête de la piscine Saint-Avold a été mis à jour le 2026-07-02 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE