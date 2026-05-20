Lion-sur-Mer

Fête de la plage et de l’eau

Digue et plage Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le vendredi, la plage accueille une étape du Normandie Beach Basket Tour . Le samedi, profitez d’animations nautiques, de concours de châteaux de sable et de courses de billes dans une ambiance conviviale en bord de mer à Lion-sur-Mer.

Le vendredi La Ligue de Normandie de Basket accueille une étape du Normandie Beach Basket Tour sur la plage

Le samedi Venez profiter d’un moment convivial en bord de mer avec de nombreuses animations autour des activités aquatiques et nautiques, proposées avec le concours des associations Les Sauveteurs en Mer, Océan et Lion’ge Côte.

Petits et grands pourront également participer aux traditionnels concours de châteaux de sable et courses de billes, pour une journée placée sous le signe de la détente, du jeu et de l’esprit estival !

Proposée par la Municipalité .

Digue et plage Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00

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English : Fête de la plage et de l’eau

On Friday, the beach hosts a leg of the Normandy Beach Basket Tour. On Saturday, enjoy water sports, sandcastle competitions and marble races in a friendly atmosphere on the seafront at Lion-sur-Mer.

L’événement Fête de la plage et de l’eau Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité