Fête de la plage et de l’eau Lion-sur-Mer
Fête de la plage et de l’eau Lion-sur-Mer vendredi 10 juillet 2026.
Lion-sur-Mer
Fête de la plage et de l’eau
Digue et plage Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Le vendredi, la plage accueille une étape du Normandie Beach Basket Tour . Le samedi, profitez d’animations nautiques, de concours de châteaux de sable et de courses de billes dans une ambiance conviviale en bord de mer à Lion-sur-Mer.
Le vendredi La Ligue de Normandie de Basket accueille une étape du Normandie Beach Basket Tour sur la plage
Le samedi Venez profiter d’un moment convivial en bord de mer avec de nombreuses animations autour des activités aquatiques et nautiques, proposées avec le concours des associations Les Sauveteurs en Mer, Océan et Lion’ge Côte.
Petits et grands pourront également participer aux traditionnels concours de châteaux de sable et courses de billes, pour une journée placée sous le signe de la détente, du jeu et de l’esprit estival !
Proposée par la Municipalité .
Digue et plage Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la plage et de l’eau
On Friday, the beach hosts a leg of the Normandy Beach Basket Tour. On Saturday, enjoy water sports, sandcastle competitions and marble races in a friendly atmosphere on the seafront at Lion-sur-Mer.
L’événement Fête de la plage et de l’eau Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Lion-sur-Mer (Calvados)
- Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces Extrémité Ouest de la digue Lion-sur-Mer 27 mai 2026
- Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces, Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime, Lion-sur-Mer 27 mai 2026
- Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces, Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime, Lion-sur-Mer 27 mai 2026
- Exposition de Gerard Rigolet Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer 29 mai 2026
- Trio Malaga et lumières de la Côte de Nacre sur grand écran à l’église de Lion sur mer Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer 30 mai 2026