Informations pratiques

Saint-André-de-Cubzac

Fête de la rentrée du Champ de Foire

Parc du Château Robillard Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour ouvrir cette saison 2026>2027, nous vous proposons de prendre un peu de hauteur, direction les nuages, avec deux compagnies de cirque.

La première est catalane et déploie un univers de clown très poétique. Elle s’appelle Leandre et vient nous présenter Fly me to the moon à deux sur un tandem volant, le duo, vêtu d’une queue-de-pie et chaussé de godillots, entreprend l’incroyable exploit du voyage sur la lune.

La seconde n’est pas poétique, mais elle est sacrément perchée. Nous retrouvons La Volte Cirque (venue présenter De bonnes raisons dans Péripé’Cirque 2026) et sa Balançoire géante. Un personnage ailé, prêt à tout pour atteindre, lui aussi, son rêve faire le tour de sa balançoire.

A partir de 14h, installation des Troubajoueurs.

A 14h30, spectacle Fly me to the moon par Leandre.

A 15h15, Pause jeux et goûter.

A 16h, spectacle La Balançoire géante par La Volte Cirque. .

Parc du Château Robillard Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

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English : Fête de la rentrée du Champ de Foire

L’événement Fête de la rentrée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-08-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme