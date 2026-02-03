Fête de la Saint-Eloi Châteaurenard

Châteaurenard

Fête de la Saint-Eloi

Du vendredi 3 au mardi 7 juillet 2026. Centre ville Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-03

Une grande et belle fête en l’honneur de Saint-Eloi et du travail de la terre. Au programme défilé de la charrette ramée tirée par plus de 60 chevaux de trait, fête foraine, jeux taurins, bodegas…

Depuis le XVème siècle, cette charrette défile le 1er dimanche de juillet en l’honneur de Saint Eloi, saint patron des maréchaux-ferrants et des agriculteurs. Elle est surmontée des Tours de Châteaurenard et ornée de buis, de chardons et d’avoine et est précédée par un cortège d’Arlésiennes. Elle est tirée par 60 chevaux de trait harnachés à la mode sarrasine et provençale.

Durant toute la période de la fête, taureaux dans les rues, courses camarguaises, fête foraine, bodégas…



Bayles entrants Clémence et Florian SEISSON, Aurèle et Robert SEISSON

Bayles sortants Véronique e Frédéric GINOUX, Nathalie e Frédéric BANGIL



Vendredi 3 Juillet

19h Bandido autour des Arènes Manades Lou Simbeu et du juge.



Samedi 4 Juillet

9h Déjeuner devant les Arènes.

10h à 12h Concours de Coinche au Régina, Loto Jimmy n Drinks et Twenty Beer.

14h Jeux à l’ancienne sur le cours Carnot et animation jeunesse.

19h Apéritif des invités au Mas des bayles animé par la Péna du Grès.



Dimanche 5 Juillet

7h Messe en Provençal au Mas des bayles.

8h Déjeuner des charretiers et des invités au Mas.

10h15 Départ du défilé folklorique en ville.

11h Bénédiction puis procession en ville de la Charrette traditionnelle de Saint-Eloi tirée par plus de cinquante chevaux de trait harnachés à la mode sarrasine, accompagnée par de nombreux groupes folkloriques de Châteaurenard, d’Auvergne “Lou Belladaires”, la participation di Festejaire, la Peña Bagnolaise “Del Fuego” et des groupes équestres.

17h Course camarguaise journée du Trophée des Maraîchers aux arènes. Super concours de manades 7 manades, 7 taureaux (voir programme des courses de taureaux).



Lundi 6 Juillet

10h à 12h30 Pêche à la truite pour les enfants Rue Berthelot.

19h Bandido autour des Arènes Manade Martel.

20h “Soupe au Pistou” sur réservation aux arènes.

21h Spectacle animé par l’orchestre ”Sacrée Soirée ” aux arènes.



Mardi 7 Juillet

10h30 Départ de l’abrivado longue du mas des Bayles.

11h Abrivado Avenue Mistral et Victor Hugo Manade Colombet.

12h30 Paëlla devant la bodega Bienvenida, réservation 07 45 11 08 62.

19h Bandido Avenue Mistral, parking MJC et Victor Hugo Manade Colombet.

21h Spectacle “La Camargue en liberté” aux arènes. .

Centre ville Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@saint-eloi-chateaurenard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great and beautiful festival in honour of Saint-Eloi and the work of the earth. On the programme: parade of the ramée cart pulled by more than 60 draught horses, funfair, bullfighting games, bodegas…

L’événement Fête de la Saint-Eloi Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence