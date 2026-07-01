Fête de la Saint-Étienne Le Nayrac
jeudi 30 juillet 2026 · Le Nayrac
Informations pratiques
Le Nayrac
Fête de la Saint-Étienne
Le Nayrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-30
Venez profiter des festivités estivales en famille !
Au programme
Jeudi 30 juillet
Cinéma en plein-air à 21h30, projection de Un été à la ferme à l’Espace Multiculturel.
Vendredi 31 juillet
20h30 Bal traditionnel avec initiation à la danse
Samedi 1 août
À partir de 19h Soirée Féria animée par la Bande de Nestor et Los Goupils
Fin de soirée animée par le groupe New
Tapas et Buvette Espace Costes
Dimanche 2 août
8h Tripoux et tête de veau à l’Espace multiculturel
11h30 Vin d’honneur offert par la mairie.
À partir de 15h –
– Courses de tracteurs ( tondeuse & à pédales)
– Jeux en bois
À partir de 19h30 Apéro animé par les Duganels à l’espace Costes
Repas Cochon grillé / Aligot .
Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie
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English :
Come enjoy the summer festivities with your family!
L’événement Fête de la Saint-Étienne Le Nayrac a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Le Nayrac (Aveyron)
- Festival Des femmes et des courts-métrages Le Nayrac 25 juillet 2026
- Cinéma plein air Un été à la ferme Le Nayrac 30 juillet 2026
- Festi Rando Panora-marche au Nayrac Le Nayrac 11 août 2026
- Récital de Piano Festival F. Poulenc & Friends Espace Multiculturel Le Nayrac Le Nayrac 13 août 2026