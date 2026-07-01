Informations pratiques

Le Nayrac

Fête de la Saint-Étienne

Le Nayrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

Venez profiter des festivités estivales en famille !

Au programme

Jeudi 30 juillet

Cinéma en plein-air à 21h30, projection de Un été à la ferme à l’Espace Multiculturel.

Vendredi 31 juillet

20h30 Bal traditionnel avec initiation à la danse

Samedi 1 août

À partir de 19h Soirée Féria animée par la Bande de Nestor et Los Goupils

Fin de soirée animée par le groupe New

Tapas et Buvette Espace Costes

Dimanche 2 août

8h Tripoux et tête de veau à l’Espace multiculturel

11h30 Vin d’honneur offert par la mairie.

À partir de 15h –

– Courses de tracteurs ( tondeuse & à pédales)

– Jeux en bois

À partir de 19h30 Apéro animé par les Duganels à l’espace Costes

Repas Cochon grillé / Aligot .

Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy the summer festivities with your family!

L’événement Fête de la Saint-Étienne Le Nayrac a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)