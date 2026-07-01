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AGENDA · Le Nayrac

Fête de la Saint-Étienne Le Nayrac

jeudi 30 juillet 2026 · Le Nayrac

Fête de la Saint-Étienne Le Nayrac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Ville
12190 Le Nayrac
Département
Aveyron
Tarif

Le Nayrac

Fête de la Saint-Étienne

Le Nayrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-30

Venez profiter des festivités estivales en famille !
Au programme 
Jeudi 30 juillet
Cinéma en plein-air à 21h30, projection de Un été à la ferme à l’Espace Multiculturel. 
Vendredi 31 juillet  
20h30 Bal traditionnel avec initiation à la danse
Samedi 1 août
À partir de 19h Soirée Féria animée par la Bande de Nestor et Los Goupils
Fin de soirée animée par le groupe New
Tapas et Buvette Espace Costes
Dimanche 2 août  
8h Tripoux et tête de veau à l’Espace multiculturel
11h30 Vin d’honneur offert par la mairie. 
À partir de 15h – 
– Courses de tracteurs ( tondeuse & à pédales)
– Jeux en bois
À partir de 19h30 Apéro animé par les Duganels à l’espace Costes
Repas Cochon grillé / Aligot   .

Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie  

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English :

Come enjoy the summer festivities with your family!

L’événement Fête de la Saint-Étienne Le Nayrac a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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