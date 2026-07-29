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Fête de la Saint-Germain Parc et place face à la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

samedi 1 août 2026 · Parc et place face à la salle des fêtes · Ouroux-en-Morvan

Fête de la Saint-Germain Parc et place face à la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc et place face à la salle des fêtes
Adresse
Le Bourg
Ville
58230 Ouroux-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Ouroux-en-Morvan

Fête de la Saint-Germain

Parc et place face à la salle des fêtes Le Bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :
2026-08-01

A partir de 10h jusque dans la soirée jeux en bois et autres, structures gonflables pour petits et grands, tours de poney, labyrinthe dans les bois, buvette toute la journée, foodtrucks midi et soir, karaoké géant, gratuit pour tous (sauf buvette).   .

Parc et place face à la salle des fêtes Le Bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 69 15 78  ourouxenfete@gmail.com

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English : Fête de la Saint-Germain

L’événement Fête de la Saint-Germain Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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