Fête de la Saint-Germain Parc et place face à la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

samedi 1 août 2026 · Parc et place face à la salle des fêtes · Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Ouroux-en-Morvan

Fête de la Saint-Germain

Parc et place face à la salle des fêtes Le Bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :

2026-08-01

A partir de 10h jusque dans la soirée jeux en bois et autres, structures gonflables pour petits et grands, tours de poney, labyrinthe dans les bois, buvette toute la journée, foodtrucks midi et soir, karaoké géant, gratuit pour tous (sauf buvette). .

Parc et place face à la salle des fêtes Le Bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 69 15 78 ourouxenfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint-Germain

L’événement Fête de la Saint-Germain Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)