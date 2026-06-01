Fête de la Saint Jean à Aujols Aujols
Fête de la Saint Jean à Aujols Aujols samedi 27 juin 2026.
Aujols
Fête de la Saint Jean à Aujols
Le Bourg Aujols Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Aujols se prépare pour un pur weekend de fête et vous attends les 27 et 28 juin.
Aujols se prépare pour un pur weekend de fête et vous attends les 27 et 28 juin.
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Le Bourg Aujols 46090 Lot Occitanie +33 6 75 86 92 05 aujolsenfete@outlook.fr
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English :
Aujols is gearing up for a weekend of pure celebration and looks forward to seeing you on June 27 and 28.
L’événement Fête de la Saint Jean à Aujols Aujols a été mis à jour le 2026-06-04 par OT CVL Lalbenque Limogne
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