Le Marché dominical des Lavoirs à Aujols Aujols
Le Marché dominical des Lavoirs à Aujols Aujols dimanche 15 juin 2025.
Le Marché dominical des Lavoirs à Aujols
le bourg Aujols Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-15 08:30:00
fin : 2025-07-13 13:00:00
Date(s) :
2025-06-15 2025-06-22 2025-06-29 2025-07-06 2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-14
Marché de légumes de la ferme, confitures, bijoux, plats asiatiques, poulets rôtis, petite épicerie avec gâteaux secs, céréales, spécialités régionales (vin, pâté, foie gras…)
3 à 4 exposants.
Marché de légumes de la ferme, confitures, bijoux, plats asiatiques, poulets rôtis, petite épicerie avec gâteaux secs, céréales, spécialités régionales (vin, pâté, foie gras…)
3 à 4 exposants. .
le bourg Aujols 46090 Lot Occitanie +33 5 65 24 70 96
English :
Market with farm vegetables, jams, jewelry, Asian dishes, roast chicken, small grocery store with dried cakes, cereals, regional specialties (wine, pâté, foie gras…)
3 to 4 exhibitors.
German :
Markt mit Gemüse vom Bauernhof, Marmeladen, Schmuck, asiatischen Gerichten, Brathähnchen, kleinem Lebensmittelgeschäft mit Keksen, Getreide, regionalen Spezialitäten (Wein, Pastete, Foie Gras…)
3 bis 4 Aussteller.
Italiano :
Mercato con verdure della fattoria, marmellate, gioielli, piatti asiatici, pollo arrosto, piccolo negozio di alimentari con dolci secchi, cereali, specialità regionali (vino, paté, foie gras…)
da 3 a 4 espositori.
Espanol :
Mercado con verduras de la granja, mermeladas, bisutería, platos asiáticos, pollo asado, pequeña tienda de comestibles con pasteles secos, cereales, especialidades regionales (vino, paté, foie gras…)
de 3 a 4 expositores.
L’événement Le Marché dominical des Lavoirs à Aujols Aujols a été mis à jour le 2025-04-23 par OT CVL Lalbenque Limogne