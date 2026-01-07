Fête de la Saint-Jean Place de l’Eglise Barbentane

Barbentane

Fête de la Saint-Jean

Du samedi 20 au mercredi 24 juin 2026. Place de l’Eglise Centre du village Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Saint-Jean à Barbentane.

Cette fête traditionnelle honore Saint-Jean-Baptiste, Saint lié au solstice d’été et au cycle des moissons.

La fête de Saint Jean est liée au culte du soleil et s’accompagne souvent de bûchers ou de feux de joie.

C’est le cas à Barbentane, où le défilé de la charrette se conclut avec le feu de la Saint-Jean.



Samedi 20 Juin

12h Paella Bar Lou Barbentanen.

18h30 Bandido Manade des Alpilles Chemin de la Fontaine.

20h30 Encierro Manade des Alpilles offert par le bar le Saint-Jean Mairie/Baron de Chabert

21h30 Bodéga Jos Deejay Bar Le Saint-Jean.



Dimanche 21 Juin

11h Encierro Manade Conti Mairie/Baron de Chabert.

12h Apéro Jos Deejay et Yohann Bar le Saint-Jean.

16h30 Vache ballots Manade Pla Organisation Bois sans soif Arènes de Barbentane.

19h Bandido Manade Conti Chemin de la Fontaine.

20h Apéro/Grillades Bar le Saint-Jean.



Lundi 22 Juin

17h Course camarguaise Arènes de Barbentane.

19h Fête de la musique avec l’école de musique de Rognonas sur le Cours.



Mardi 23 Juin

9h Garnissage de la charrette par la Confrérie Lis Ami de Sant Jan Place du Marché.

18h Hommage rendu à Saint-Jean à l’oratoire et course autour du rond-point Saint-Joseph.

20h Apéro avec Orchestre Méphisto sur le Cours.

21h15 Vêpres suivies du feu de la Saint Jean avec le groupe Folklorique Le Moulin de Bretoule et la Masseto Prouvençalo Église Notre Dame.

22h Bal avec l’Orchestre Méphisto sur le Cours.



Mercredi 24 Juin

7h Messe de Saint-Jean suivie du Déjeuner des charretiers- Parc du château de Barbentane.

11h Défilé et bénédiction de la Carretto Ramado départ depuis l’ancienne route de Boulbon jusqu’au centre ancien et les rues du village.

12h Course de la charrette autour du rond-point Saint-Joseph, suivie de l’apéritif Place du Marché.

13h30 Repas festif organisé par Lis Ami de Sant Jan. (Tickets en vente aux bars Les Pieds tanqués et le Saint-Jean)- Halle de la Place du Marché.

15h Concours de boules organisé par la Boule de la Montagnette Esplanade F. Mistral.

17h Course camarguaise à l’Avenir organisée par le Club Taurin Barbentanais Arènes de Barbentane.

19h Apéritif animé avec l’Orchestre Kontrast sur le Cours.

22h Feu d’artifice avec Imagine (Lacroix Ruggieri) Place des Arènes.

22h30 Bal avec l’Orchestre Kontrast sur le Cours.



Fête foraine sur le Cours Place du Trou du renard tous les soirs à partir de 18h. .

Place de l’Eglise Centre du village Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Fête de la Saint-Jean in Barbentane.

L’événement Fête de la Saint-Jean Barbentane a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence