Séance cinéma, Salle des Fêtes Barbentane

Séance cinéma

Mercredi 7 janvier 2026. Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône

Et si on se faisait une toile à Barbentane ?



L’association de cinéma ambulant La Strada vous donne rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour 2 séances ciné pour tous publics.

Pour sa nouvelle séance cinéma, la Strada vous donne rendez-vous à la salle des Fêtes avec les bénévoles de l’association La Strada.



Au programme de cette séance

18h30 Pour cette première séance ciné de l’année, l’associaiton Cinéma à Barbentane vous porpose de (re)voir Le Comte de Monte Cristo, succès du box office 2024.

Un film de Alexandre de La Patellière, Mathieu Delaporte

Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Laurent Laffitte… .

Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

How about a painting in Barbentane?



The association of travelling cinema La Strada gives you an appointment every first wednesday of the month for 2 movie sessions for all audiences.

