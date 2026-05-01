Barbentane

Nettoyons le Sud

Samedi 30 mai 2026 à partir de 10h. Esplanade Frédéric Mistral Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Nettoyons le Sud ! en partenariat avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La ville de Barbentane participe à la grande opération lancée par la Région Sud est vous attend nombreuses et nombreux pour la journée Nettoyons le Sud .

La mairie de Barbentane, en partenariat avec Les Gardiens de la Montagnette collectif de citoyens et l’association Habilis, vous invite à participer à une grande action citoyenne pour préserver notre belle nature Nettoyons le Sud, l’évènement de la Region Sud.



Un kit de nettoyage vous sera remis lors de votre arrivée. Sur inscription.



Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour partager un moment convivial tout en faisant un geste concret pour l’environnement. .

Esplanade Frédéric Mistral Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

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English :

In partnership with the Provence-Alpes-Côte d’Azur Région Sud.

The town of Barbentane is taking part in the major operation launched by the Southern Region, and looks forward to seeing many of you on Clean Up the South day.

L’événement Nettoyons le Sud Barbentane a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence