Barbentane

Fête de la Nature

Samedi 30 mai 2026. Esplanade d Séquier Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

3ème édition de la Fête de la Nature.

L’association Habilis est heureuse de vous convier à la troisième édition de sa Fête de la Nature, une journée festive de sensibilisation à la préservation du vivant, à Barbentane !



Nous vous proposons plus d’une trentaine d’animations (stands et ateliers, expositions, jeux…) réparties sur toute la journée. Des animations pensées pour illustrer de façon concrète comment chacun peut contribuer à préserver notre écosystème en questionnant notre relation aux énergies et à nos modes de consommation.



Vous pourrez également profiter d’un cadre exceptionnel sous les grands pins de la Montagnette, de pauses musicales énergiques et poétiques, d’un coin chill, d’une buvette et de food trucks pour se régaler et finir la soirée en beauté sous les lampions ! .

Esplanade d Séquier Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

3rd edition of the Fête de la Nature.

L’événement Fête de la Nature Barbentane a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence