Fête de la Saint Jean Ferrières-en-Gâtinais
Fête de la Saint Jean Ferrières-en-Gâtinais samedi 20 juin 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
Fête de la Saint Jean
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Saint Jean
Venez fêter la Saint Jean à Ferrières avec le Comité des Fêtes ! Animation avec le groupe So Far Away, restauration sur place .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 05 10 74
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English :
Saint John’s Day
L’événement Fête de la Saint Jean Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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