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Fête de la Saint Jean Ferrières-en-Gâtinais

Fête de la Saint Jean Ferrières-en-Gâtinais

Fête de la Saint Jean Ferrières-en-Gâtinais samedi 20 juin 2026.

Ville : 45210 Ferrières-en-Gâtinais

Département : Loiret

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Ferrières-en-Gâtinais

Fête de la Saint Jean

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la Saint Jean
Venez fêter la Saint Jean à Ferrières avec le Comité des Fêtes ! Animation avec le groupe So Far Away, restauration sur place   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 05 10 74 

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English :

Saint John’s Day

L’événement Fête de la Saint Jean Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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