Portes ouvertes ESG Twirling Bâton Ferrières-en-Gâtinais
Portes ouvertes ESG Twirling Bâton Ferrières-en-Gâtinais mercredi 17 juin 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
Portes ouvertes ESG Twirling Bâton
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:30:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24
Portes ouvertes ESG Twirling Bâton
C’est le moment de découvrir une nouvelle discipline à l’Entente Sportive Gâtinaise le Twirling Bâton. Démonstrations au programme, initiation dès 6 ans et rencontre avec les entraîneurs et les équipes ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire esg.twirling45@gmail.com
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English :
ESG Twirling Bâton open house
L’événement Portes ouvertes ESG Twirling Bâton Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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