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Portes ouvertes ESG Twirling Bâton Ferrières-en-Gâtinais

Portes ouvertes ESG Twirling Bâton Ferrières-en-Gâtinais

Portes ouvertes ESG Twirling Bâton Ferrières-en-Gâtinais mercredi 17 juin 2026.

Ville : 45210 Ferrières-en-Gâtinais

Département : Loiret

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

Ferrières-en-Gâtinais

Portes ouvertes ESG Twirling Bâton

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:30:00
fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24

Portes ouvertes ESG Twirling Bâton
C’est le moment de découvrir une nouvelle discipline à l’Entente Sportive Gâtinaise le Twirling Bâton. Démonstrations au programme, initiation dès 6 ans et rencontre avec les entraîneurs et les équipes !   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire   esg.twirling45@gmail.com

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English :

ESG Twirling Bâton open house

L’événement Portes ouvertes ESG Twirling Bâton Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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