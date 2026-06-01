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FETE DE LA SAINT JEAN Rivesaltes

FETE DE LA SAINT JEAN Rivesaltes

FETE DE LA SAINT JEAN Rivesaltes mardi 23 juin 2026.

Adresse : Place Général de Gaulle

Ville : 66600 Rivesaltes

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rivesaltes

FETE DE LA SAINT JEAN

Place Général de Gaulle Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Rivesaltes célèbre la Saint-Jean une belle soirée de traditions, de musique et de convivialité !
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Place Général de Gaulle Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 

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English :

Rivesaltes celebrates Midsummer’s Day: a wonderful evening of tradition, music and conviviality!

L’événement FETE DE LA SAINT JEAN Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-09 par BIT DE RIVESALTES

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