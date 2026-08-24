Fête de la Saint-Nicolas Bergheim
mercredi 2 décembre 2026 · Bergheim
Informations pratiques
Bergheim
Fête de la Saint-Nicolas
Place du docteur Pierre Walter Bergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-02 18:00:00
fin : 2026-12-02 20:00:00
Date(s) :
2026-12-02
Venez rencontrer le patron des écoliers !
Manalas, clémentines, chocolats seront offerts par saint Nicolas aux enfants sages.
Enfants et parents, venez rencontrer le patron des écoliers !
Manalas, clémentines, chocolats seront offerts par Saint-Nicolas aux enfants sages. 0 .
Place du docteur Pierre Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23
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English :
Come and meet the patron saint of school children!
Manalas, clementines, chocolates will be offered by Saint Nicolas to the good children.
L’événement Fête de la Saint-Nicolas Bergheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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