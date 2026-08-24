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AGENDA · Bergheim

Fête de la Saint-Nicolas Bergheim

mercredi 2 décembre 2026 · Bergheim

Fête de la Saint-Nicolas Bergheim

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place du docteur Pierre Walter
Ville
68750 Bergheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Bergheim

Fête de la Saint-Nicolas

Place du docteur Pierre Walter Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-02 18:00:00
fin : 2026-12-02 20:00:00

Date(s) :
2026-12-02

Venez rencontrer le patron des écoliers !
Manalas, clémentines, chocolats seront offerts par saint Nicolas aux enfants sages.
Enfants et parents, venez rencontrer le patron des écoliers !
Manalas, clémentines, chocolats seront offerts par Saint-Nicolas aux enfants sages. 0  .

Place du docteur Pierre Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 

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English :

Come and meet the patron saint of school children!
Manalas, clementines, chocolates will be offered by Saint Nicolas to the good children.

L’événement Fête de la Saint-Nicolas Bergheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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