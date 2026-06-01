Fête de la Saint-Pierre Crest
Fête de la Saint-Pierre Crest vendredi 26 juin 2026.
Crest
Fête de la Saint-Pierre
Place du Champ de Mars Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
La Fête de la Saint-Pierre à Crest organisée par le Comité des Fêtes et la Ville de Crest, se déroulera du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026.Au programme une foire, des concerts, un corso, une fête foraine et un défilé de vieilles voitures.
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Place du Champ de Mars Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 32 07 61 rabois.gilles@wanadoo.fr
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English : Fête de la Saint-Pierre
The Saint-Pierre Festival in Crest, organized by the Festival Committee and the City of Crest, will take place from Friday, June 26, to Sunday, June 28, 2026.On the program: a fair, concerts, a parade, a carnival, and a vintage car parade.
L’événement Fête de la Saint-Pierre Crest a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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