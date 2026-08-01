Informations pratiques

Aubazat

Fête de la Saint Roch

Aubazat Aubazat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 07:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Fête de la Saint Roch avec au programme vide grenier, Aubza-Lanta, Rando à 9h30, concours de pétanque à 14h, messe à 18h suivi d’un apéro offert par la mairie et, en fin de journée, repas cuit au four avec animation musicale.

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Aubazat Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 46 14 11

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English :

Saint Roch Festival, featuring: a yard sale, Aubza-Lanta, hike at 9:30 a.m., pétanque tournament at 2:00 p.m., Mass at 6:00 p.m. followed by drinks hosted by the town hall, and, to round out the day, a roast dinner with live music.

L’événement Fête de la Saint Roch Aubazat a été mis à jour le 2026-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier