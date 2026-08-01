Fête de la Saint Roch Aubazat
samedi 22 août 2026 · Aubazat
Informations pratiques
Aubazat
Fête de la Saint Roch
Aubazat Aubazat Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 07:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Fête de la Saint Roch avec au programme vide grenier, Aubza-Lanta, Rando à 9h30, concours de pétanque à 14h, messe à 18h suivi d’un apéro offert par la mairie et, en fin de journée, repas cuit au four avec animation musicale.
.
Aubazat Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 46 14 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint Roch Festival, featuring: a yard sale, Aubza-Lanta, hike at 9:30 a.m., pétanque tournament at 2:00 p.m., Mass at 6:00 p.m. followed by drinks hosted by the town hall, and, to round out the day, a roast dinner with live music.
L’événement Fête de la Saint Roch Aubazat a été mis à jour le 2026-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Aubazat (Haute-Loire)
- Vide-greniers Aubazat Aubazat 22 août 2026
- Aubaz-lanta Aubazat 22 août 2026