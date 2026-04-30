Le Grand-Bourg

Fête de la Saint Roch

Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Le Grand Bourg fait son show ! .

Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr

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English : Fête de la Saint Roch

L’événement Fête de la Saint Roch Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse