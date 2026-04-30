Fête de la Saint Roch Le Grand-Bourg
Fête de la Saint Roch Le Grand-Bourg vendredi 7 août 2026.
Le Grand-Bourg
Fête de la Saint Roch
Le Grand-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Le Grand Bourg fait son show ! .
Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr
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English : Fête de la Saint Roch
L’événement Fête de la Saint Roch Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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