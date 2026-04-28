Micro Festival d’Arts et d’Arbres Le Grand-Bourg
Micro Festival d’Arts et d’Arbres Le Grand-Bourg samedi 18 juillet 2026.
Le Grand-Bourg
Micro Festival d’Arts et d’Arbres
8 Lurat Le Grand-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
.
8 Lurat Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 39 62 65 artistique@nousnoussommestantaimes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro Festival d’Arts et d’Arbres
Information and registration: réservation@nousnoussommestantaimes.com.
L’événement Micro Festival d’Arts et d’Arbres Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Le Grand-Bourg (Creuse)
- Feu de la Saint Jean Le Grand-Bourg 20 juin 2026
- Grand Prix Albert GAGNET Le Grand-Bourg 20 juin 2026
- Randonada Le Grand-Bourg 28 juin 2026
- Club de Lecture Le Grand-Bourg 30 juin 2026
- Exposition de Peintures de Monsieur FORJAN Le Grand-Bourg 4 juillet 2026