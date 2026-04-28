Micro Festival d’Arts et d’Arbres Le Grand-Bourg samedi 18 juillet 2026.

Le Grand-Bourg

Micro Festival d’Arts et d’Arbres

8 Lurat Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

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8 Lurat Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 39 62 65 artistique@nousnoussommestantaimes.fr

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English : Micro Festival d’Arts et d’Arbres

Information and registration: réservation@nousnoussommestantaimes.com.

L’événement Micro Festival d’Arts et d’Arbres Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse