Fête de la Sainte-Anne Parc de la source des Abatilles Arcachon
samedi 25 juillet 2026 · Parc de la source des Abatilles · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Fête de la Sainte-Anne
Parc de la source des Abatilles 167 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Fête de la Sainte-Anne
La source vous invite à partager un moment convivial selon le programme suivant
– 11h30 apéritif iodé pour tous (dégustation d’huîtres en présence des ostréiculteurs)
– toute la journée brocante
Tout ceci sur le site emblématique de la Source des Abatilles. .
Parc de la source des Abatilles 167 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine valabat.secr@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Sainte-Anne
L’événement Fête de la Sainte-Anne Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon
À voir aussi à Arcachon (Gironde)
- Exposition Hommage au Bassin Arcachon 8 juillet 2026
- Promenade des arts du Moulleau Arcachon 8 juillet 2026
- Les cours de danse de l’été Arcachon 9 juillet 2026
- Sud Ouest Beach Rugby Arcachon 10 juillet 2026
- Les concerts du vendredi Place Thiers Arcachon 10 juillet 2026