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Fête de la Sainte-Anne Parc de la source des Abatilles Arcachon

samedi 25 juillet 2026 · Parc de la source des Abatilles · Arcachon

Fête de la Sainte-Anne Parc de la source des Abatilles Arcachon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Parc de la source des Abatilles
Adresse
167 Boulevard de la Côte d'Argent
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Fête de la Sainte-Anne

Parc de la source des Abatilles 167 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Fête de la Sainte-Anne

La source vous invite à partager un moment convivial selon le programme suivant
– 11h30 apéritif iodé pour tous (dégustation d’huîtres en présence des ostréiculteurs)
– toute la journée brocante

Tout ceci sur le site emblématique de la Source des Abatilles.   .

Parc de la source des Abatilles 167 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine   valabat.secr@gmail.com

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English : Fête de la Sainte-Anne

L’événement Fête de la Sainte-Anne Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon

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