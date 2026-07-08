Fête de la Sainte-Anne Parc de la source des Abatilles Arcachon

samedi 25 juillet 2026 · Parc de la source des Abatilles · Arcachon

Informations pratiques

Arcachon

Fête de la Sainte-Anne

Parc de la source des Abatilles 167 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Fête de la Sainte-Anne

La source vous invite à partager un moment convivial selon le programme suivant

– 11h30 apéritif iodé pour tous (dégustation d’huîtres en présence des ostréiculteurs)

– toute la journée brocante

Tout ceci sur le site emblématique de la Source des Abatilles. .

Parc de la source des Abatilles 167 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine valabat.secr@gmail.com

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English : Fête de la Sainte-Anne

L’événement Fête de la Sainte-Anne Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon