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AGENDA · Isola

Fête de la Sainte Anne Isola

dimanche 2 août 2026 · Isola

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Place Jean Gaïssa
Ville
06420 Isola
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Isola

Fête de la Sainte Anne

Place Jean Gaïssa Isola Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Messe à 9h30 suivie de la procession.
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Place Jean Gaïssa Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15  info.isola@explorenca.com

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English : Fête de la Sainte Anne

Mass at 9:30 a.m. followed by the procession.

L’événement Fête de la Sainte Anne Isola a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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