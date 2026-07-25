AGENDA · Isola
Fête de la Sainte Anne Isola
dimanche 2 août 2026 · Isola
Informations pratiques
Isola
Fête de la Sainte Anne
Place Jean Gaïssa Isola Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Messe à 9h30 suivie de la procession.
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Place Jean Gaïssa Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15 info.isola@explorenca.com
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English : Fête de la Sainte Anne
Mass at 9:30 a.m. followed by the procession.
L’événement Fête de la Sainte Anne Isola a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur