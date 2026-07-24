Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

FÊTE DE LA SALVETAT

Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Bandas, bodega, concours de pétanque, animations, orchestres, DJ et ambiance de folie… tout est réuni pour passer des moments inoubliables entre amis ou en famille !

Rendez-vous à La Salvetat pour plusieurs jours de fête, de musique et de convivialité

dimanche 09 août

10h Aubade dans le village avec La Band’à Jéjé

15h Concours de pétanque doublette Challenge Cabannes (inscriptions dès 14h30)

18h Apéro animé par C’dric

20h Soirée animée par le groupe Petit Jean

20h30 Repas Frésinat & dessert

Adulte 15€ et enfant moins de 10 ans 8€ Réservation Presse Penarroyas

22h30 Grand feu d’artifice tiré des Uguettes (organisé par la commune de La Salvetat sur Agoût)

23h Finition Charette by Vince .

Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie comitesalvetois34@gmail.com

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English : FÊTE DE LA SALVETAT

Banda music, wine cellars, pétanque tournaments, entertainment, live bands, DJs, and a wild atmosphere—everything you need for an unforgettable time with friends or family!

Come to La Salvetat for several days of celebration, music, and good times

L’événement FÊTE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34