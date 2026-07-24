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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

FÊTE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout

samedi 8 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
Stade du Redoundel
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

FÊTE DE LA SALVETAT

Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Bandas, bodega, concours de pétanque, animations, orchestres, DJ et ambiance de folie… tout est réuni pour passer des moments inoubliables entre amis ou en famille !
Rendez-vous à La Salvetat pour plusieurs jours de fête, de musique et de convivialité
Samedi 08 août
15h Concours de pétanque triplette Challenges Hygounet et Tramontin (inscriptions dès 14h30)
Soirée animée par l’orchestre Mercury
18h Apéro concert
20h30 Repas traditionnel jambon à la broche & truffade
Adulte 20€ et moins de 10 ans 10€ Réservation Presse Penarroyas
22h Bal Gratuit   .

Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie   comitesalvetois34@gmail.com

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English : FÊTE DE LA SALVETAT

Banda music, wine cellars, pétanque tournaments, entertainment, live bands, DJs, and a wild atmosphere—everything you need for an unforgettable time with friends or family!
Come to La Salvetat for several days of celebration, music, and good times

L’événement FÊTE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34

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