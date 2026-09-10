Fête de la Science 2026 en Limousin Limoges
vendredi 2 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Fête de la Science 2026 en Limousin
Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-02
Cette année, le thème de la Fête de la science est Saveurs savantes , l’occasion de célébrer la cuisine, goût et l’alimentation dans toutes leurs dimensions scientifiques.
La Fête de la Science est une manifestation nationale annuelle, gratuite et ouverte à tous. À l’initiative du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation, et soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine. Professionnels, chercheurs, techniciens, ingénieurs, laborantins ou encore amateurs de toutes les disciplines, vont à la rencontre des publics afin de mieux faire connaitre la recherche, ses découvertes et ses métiers.
Au programme village des sciences au musée National Adrien Dubouché, visite, atelier et bien d’autres ! (détail en lien). .
Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 19 82
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English : Fête de la Science 2026 en Limousin
L’événement Fête de la Science 2026 en Limousin Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Limoges Métropole
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