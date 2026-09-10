Informations pratiques

Limoges

Fête de la Science 2026 en Limousin

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-02

Cette année, le thème de la Fête de la science est Saveurs savantes , l’occasion de célébrer la cuisine, goût et l’alimentation dans toutes leurs dimensions scientifiques.

La Fête de la Science est une manifestation nationale annuelle, gratuite et ouverte à tous. À l’initiative du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation, et soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine. Professionnels, chercheurs, techniciens, ingénieurs, laborantins ou encore amateurs de toutes les disciplines, vont à la rencontre des publics afin de mieux faire connaitre la recherche, ses découvertes et ses métiers.

Au programme village des sciences au musée National Adrien Dubouché, visite, atelier et bien d’autres ! (détail en lien). .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 19 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Science 2026 en Limousin

L’événement Fête de la Science 2026 en Limousin Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Limoges Métropole