FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉE

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10

Venez participer à la fête de la science et découvrez en plus sur l’archéologie !

L’archéologie ne se résume pas seulement à la découverte des vestiges et à la mise en vitrines. Les réserves d’un musée sont des lieux vivants de recherche et de valorisation des collections.

Comme les années précédentes, le Musée de l’Aurignacien vous propose des activités qui vous permettront de vous initier ou d’en découvrir plus sur certains domaines de l’archéologie, ou sur le musée en lui-même.

Conférence Interaction entre les sociétés préhistoriques et les milieux aquatiques animé par Aymeric VIGNIER, archéo-ichtyologue.

Places limitées

Visites et ateliers à partir de 12 ans et sur inscription

Entrée et animations gratuites .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Take part in the Fête de la Science and find out more about archaeology!

L’événement FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉE Aurignac a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE