FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
vendredi 9 octobre 2026 · MUSÉE DE L'AURIGNACIEN · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉE
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10
Venez participer à la fête de la science et découvrez en plus sur l’archéologie !
L’archéologie ne se résume pas seulement à la découverte des vestiges et à la mise en vitrines. Les réserves d’un musée sont des lieux vivants de recherche et de valorisation des collections.
Comme les années précédentes, le Musée de l’Aurignacien vous propose des activités qui vous permettront de vous initier ou d’en découvrir plus sur certains domaines de l’archéologie, ou sur le musée en lui-même.
Conférence Interaction entre les sociétés préhistoriques et les milieux aquatiques animé par Aymeric VIGNIER, archéo-ichtyologue.
Places limitées
Visites et ateliers à partir de 12 ans et sur inscription
Entrée et animations gratuites .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in the Fête de la Science and find out more about archaeology!
L’événement FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉE Aurignac a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)
- MA RANDO NATURE LES VESTIGES DE L’HISTOIRE Aurignac 12 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MÉDIÉVALES D’AURIGNAC Aurignac 19 septembre 2026
- CINÉ JEUNES TOY STORY 5 ESPACE SAINT-MICHEL Aurignac 19 septembre 2026
- Visite guidée des deux enceintes médiévales, Château Comtal, Aurignac 20 septembre 2026