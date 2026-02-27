Fête de la Science au Musée du Peigne Centre Culturel Aragon Oyonnax

Fête de la Science au Musée du Peigne

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-10

2026-10-08 2026-10-09

L’année 2026 marque le centenaire de la création de l’étoile Michelin, symbole international de la gastronomie ainsi que le bicentenaire de la parution de l’ouvrage pionnier en la matière Physiologie du goût, de Jean Anthelme Brillat-Savarin.

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 82 museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr

English :

The year 2026 marks the centenary of the creation of the Michelin star, the international symbol of gastronomy, as well as the bicentenary of the publication of Jean Anthelme Brillat-Savarin?s pioneering work, Physiology of Taste.

