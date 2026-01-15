Ultra 01 Tiger Balm Stade Mathon Oyonnax

Ultra 01 Tiger Balm

Stade Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Course de trail par les plus beaux sentiers de l’Ain. Bien plus qu’une course un véritable défi, un test de résilience, de courage et de passion. Le Tiger Balm Ultra 01 rassemble des coureurs venus de tous horizons, prêts à repousser leurs limites.

Stade Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes info@ultra01.fr

English :

Trail race along the most beautiful paths in the Ain. Much more than a race: a real challenge, a test of resilience, courage and passion. The Tiger Balm Ultra 01 brings together runners from all horizons, ready to push back their limits.

L'événement Ultra 01 Tiger Balm Oyonnax a été mis à jour le 2026-01-13