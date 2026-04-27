Instants sports Accrobranche nocturne Oyoxygène Parc d’aventures Oyoxygène Oyonnax

Oyonnax

Instants sports Accrobranche nocturne Oyoxygène

Parc d’aventures Oyoxygène D13 Route d’Echallon Oyonnax Ain

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Sous la lumière de la lune et des étoiles, plongez au cœur de la forêt afin de profiter d’une forêt calme et pratiquement vide, avec seulement le bruit des animaux nocturnes pour (re)découvrir le parcours accrobranche.

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Parc d’aventures Oyoxygène D13 Route d’Echallon Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57

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English :

Under the light of the moon and the stars, plunge into the heart of the forest to enjoy a calm and practically empty forest, with only the sound of nocturnal animals to (re)discover the accrobranche course.

L’événement Instants sports Accrobranche nocturne Oyoxygène Oyonnax a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Haut-Bugey