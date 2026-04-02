Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le Stade Aurillacois Stade Charles Mathon Oyonnax

Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le Stade Aurillacois

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Pour la 30ème et dernière journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit le Stade Aurillacois. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !

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Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com

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English :

For the 30th and final day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts Stade Aurillacois. Come to Mathon to support your team!

L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le Stade Aurillacois Oyonnax a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey