Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon Centre Culturel Aragon Oyonnax

Oyonnax

Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée

Pour une visite historique du Centre Culturel construit en 1983, des premiers projets des architectes aux perspectives de demain.

.

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour

Take a tour of the history of the Centre Culturel, built in 1983, from the architects’ first plans to tomorrow’s prospects.

L’événement Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon Oyonnax a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme du Haut-Bugey