Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon Centre Culturel Aragon Oyonnax
Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon Centre Culturel Aragon Oyonnax samedi 19 septembre 2026.
Oyonnax
Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée
Pour une visite historique du Centre Culturel construit en 1983, des premiers projets des architectes aux perspectives de demain.
.
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour
Take a tour of the history of the Centre Culturel, built in 1983, from the architects’ first plans to tomorrow’s prospects.
L’événement Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon Oyonnax a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
À voir aussi à Oyonnax (Ain)
- Danse Lux ou la petite fille qui avait peur du blanc Centre Culturel Aragon Oyonnax 28 avril 2026
- Championnat de France de Gymnastique Valexpo Oyonnax 1 mai 2026
- Balade Voie douce du Lange Oyonnax Ain 1 mai 2026
- Randonnée La Forêt de Niermes Oyonnax Ain 1 mai 2026
- Circuit Jurassic vélo tours n° 41 Les lacs du Haut-Bugey Oyonnax Ain 1 mai 2026