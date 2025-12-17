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Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon Centre Culturel Aragon Oyonnax

Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon Centre Culturel Aragon Oyonnax samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Centre Culturel Aragon

Adresse : 88 cours de Verdun

Ville : 01100 Oyonnax

Département : Ain

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Oyonnax

Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée
Pour une visite historique du Centre Culturel construit en 1983, des premiers projets des architectes aux perspectives de demain.
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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80  accueil.centreculturel@oyonnax.fr

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English :

Guided tour
Take a tour of the history of the Centre Culturel, built in 1983, from the architects’ first plans to tomorrow’s prospects.

L’événement Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon Oyonnax a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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