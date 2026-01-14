Fête de l’eau Parc de l’Oyonnalithe Oyonnax

Fête de l’eau

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

2026-09-13

La Fête de l’Eau revient à Oyonnax pour célébrer son environnement naturel préservé.

Elle propose aux visiteurs de prendre le départ au parc de l’Oyonnalithe, de suivre le sentier pédestre de la Sarsouille, jusqu’à la forêt de la Brétouze…

Parc de l’Oyonnalithe Impasse du Moulin Carré Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 00 06 info@hautbugey-tourisme.com

English : Fête de l’eau

The Fête de l’Eau returns to Oyonnax to celebrate its preserved natural environment.

Visitors can set off from the Oyonnalithe park and follow the Sarsouille footpath to the Brétouze forest?

