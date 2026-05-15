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Instants terroir et artisanat le marché de l’Ultra 01 Stade Mathon Oyonnax

Instants terroir et artisanat le marché de l’Ultra 01 Stade Mathon Oyonnax vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Stade Mathon

Adresse : Cours de Verdun

Ville : 01100 Oyonnax

Département : Ain

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Oyonnax

Instants terroir et artisanat le marché de l’Ultra 01

Stade Mathon Cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 12:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Les marchés d’été, des moments de plaisir et de partage, ne ratez pas les instants terroir et artisanat !
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Stade Mathon Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 

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English :

Summer markets are a time for pleasure and sharing, so don’t miss out on the local produce and crafts!

L’événement Instants terroir et artisanat le marché de l’Ultra 01 Oyonnax a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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