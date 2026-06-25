Instants visites Le stade Mathon et l’Oyomen Factory Stade Mathon Oyonnax
samedi 11 juillet 2026 · Stade Mathon · Oyonnax
Informations pratiques
Oyonnax
Instants visites Le stade Mathon et l’Oyomen Factory
Stade Mathon Cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-18
Plongez dans les coulisses du stade Mathon et de l’Oyomen Factory et dans l’histoire de ce club qui fait vibrer le Haut-Bugey. Une découverte privilégiée et inédite.
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Stade Mathon Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 info@hautbugey-tourisme.com
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English :
Take a behind-the-scenes look at Mathon Stadium and the Oyomen Factory, and delve into the history of this club that has the Haut-Bugey region buzzing. An exclusive and unique experience.
L’événement Instants visites Le stade Mathon et l’Oyomen Factory Oyonnax a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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