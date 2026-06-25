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AGENDA · Oyonnax

Instants visites Le stade Mathon et l’Oyomen Factory Stade Mathon Oyonnax

samedi 11 juillet 2026 · Stade Mathon · Oyonnax

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Stade Mathon
Adresse
Cours de Verdun
Ville
01100 Oyonnax
Département
Ain
Tarif
5 5 5

Oyonnax

Instants visites Le stade Mathon et l’Oyomen Factory

Stade Mathon Cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-08-18

Plongez dans les coulisses du stade Mathon et de l’Oyomen Factory et dans l’histoire de ce club qui fait vibrer le Haut-Bugey. Une découverte privilégiée et inédite.
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Stade Mathon Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57  info@hautbugey-tourisme.com

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English :

Take a behind-the-scenes look at Mathon Stadium and the Oyomen Factory, and delve into the history of this club that has the Haut-Bugey region buzzing. An exclusive and unique experience.

L’événement Instants visites Le stade Mathon et l’Oyomen Factory Oyonnax a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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