Journées du Patrimoine au Musée du Peigne Musée du Peigne et de la Plasturgie Oyonnax
Musée du Peigne et de la Plasturgie 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
2026-09-19
Visites libres de l’exposition permanente des premiers peignes en buis à l’explosion des matières plastiques.
Visites libres de l’exposition temporaire Simili (Salle Miklos)
Musée du Peigne et de la Plasturgie 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 82 museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr
English :
Self-guided tours of the permanent exhibition: from the first boxwood combs to the explosion of plastics.
Self-guided tours of the temporary exhibition Simili (Miklos Room)
