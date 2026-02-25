Journées du Patrimoine au Musée du Peigne Musée du Peigne et de la Plasturgie Oyonnax

Journées du Patrimoine au Musée du Peigne

Musée du Peigne et de la Plasturgie 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-09-19

Visites libres de l’exposition permanente des premiers peignes en buis à l’explosion des matières plastiques.

Visites libres de l’exposition temporaire Simili (Salle Miklos)

Musée du Peigne et de la Plasturgie 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 82 museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr

English :

Self-guided tours of the permanent exhibition: from the first boxwood combs to the explosion of plastics.

Self-guided tours of the temporary exhibition Simili (Miklos Room)

