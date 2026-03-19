Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le Biarritz Olympique PB Stade Charles Mathon Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le Biarritz Olympique PB

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Pour la 23ème journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit les landais de l’US Dax. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !

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Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com

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English :

For the 23rd day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts US Dax from the Landes. Come to Mathon to support your team!

L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le Biarritz Olympique PB Oyonnax a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey