AGENDA · RENNES
Fête de la sciences – 10 et 11 octobre Ecomusée de la Bintinais RENNES
samedi 10 octobre 2026 · Ecomusée de la Bintinais · RENNES
Informations pratiques
La pomme éveille vos papilles sous l’angle de la science et des « Saveurs » !
Samedi aux Champs Libres 10/10 : secrets de reproduction des pommiers avec Tous au verger, mini-conférences historiques sur les variétés locales et initiation à la cidrologie avec dégustation de jus de pomme.
Dimanche à l’Écomusée 11/10 : Visite guidée « Du verger à l’assiette » au cœur de notre verger conservatoire de 120 variétés de pommiers, découverte du cellier et dégustations gourmandes.
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
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