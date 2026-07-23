Fête de la sciences – 10 et 11 octobre Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

La pomme éveille vos papilles sous l’angle de la science et des « Saveurs » !

Samedi aux Champs Libres 10/10 : secrets de reproduction des pommiers avec Tous au verger, mini-conférences historiques sur les variétés locales et initiation à la cidrologie avec dégustation de jus de pomme.

Dimanche à l’Écomusée 11/10 : Visite guidée « Du verger à l’assiette » au cœur de notre verger conservatoire de 120 variétés de pommiers, découverte du cellier et dégustations gourmandes.