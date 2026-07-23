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Fête de la sciences – 10 et 11 octobre Ecomusée de la Bintinais RENNES

samedi 10 octobre 2026 · Ecomusée de la Bintinais · RENNES

Fête de la sciences – 10 et 11 octobre Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
14:00
Heure de fin
18:00
Lieu
Ecomusée de la Bintinais
Adresse
ROUTE DE NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Ville
35200 RENNES
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

La pomme éveille vos papilles sous l’angle de la science et des « Saveurs » !
Samedi aux Champs Libres 10/10 : secrets de reproduction des pommiers avec Tous au verger, mini-conférences historiques sur les variétés locales et initiation à la cidrologie avec dégustation de jus de pomme.
Dimanche à l’Écomusée 11/10 : Visite guidée « Du verger à l’assiette » au cœur de notre verger conservatoire de 120 variétés de pommiers, découverte du cellier et dégustations gourmandes.

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