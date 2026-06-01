Fête de la St Jean à Campan à la salle des fêtes du village Campan vendredi 26 juin 2026.

Campan

Fête de la St Jean à Campan

à la salle des fêtes du village CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Trois jours de fête à Campan marché nocturne, concerts, feu de Saint-Jean, finale du Top 14 sur écran géant et feu d’artifice. Buvette et restauration tout le week-end.

Vendredi 26 Juin

18h — Marché nocturne, concert Alegria Gipsy, soirée tapas et frites

22h — Feu de la Saint-Jean

Samedi 27 Juin

18h — Apéritif

19h30 — Repas sous la Halle (sur réservation)

20h30 — Finale du Top 14 sur écran géant

23h — Feu d’artifice — Soirée animée par Astragal

Dimanche 28 Juin

10h45 — Messe

11h30 — Apéritif du comité animé par la Chorale de Clair Vallon .

à la salle des fêtes du village CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 68 58 41

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English :

Three days of festivities in Campan: a night market, concerts, the St. John’s Fire, the Top 14 final on a giant screen, and fireworks. Refreshments and food available all weekend.

L’événement Fête de la St Jean à Campan Campan a été mis à jour le 2026-06-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65