Fête de la St Jean à Campan à la salle des fêtes du village Campan
Fête de la St Jean à Campan à la salle des fêtes du village Campan vendredi 26 juin 2026.
Campan
Fête de la St Jean à Campan
à la salle des fêtes du village CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Trois jours de fête à Campan marché nocturne, concerts, feu de Saint-Jean, finale du Top 14 sur écran géant et feu d’artifice. Buvette et restauration tout le week-end.
Vendredi 26 Juin
18h — Marché nocturne, concert Alegria Gipsy, soirée tapas et frites
22h — Feu de la Saint-Jean
Samedi 27 Juin
18h — Apéritif
19h30 — Repas sous la Halle (sur réservation)
20h30 — Finale du Top 14 sur écran géant
23h — Feu d’artifice — Soirée animée par Astragal
Dimanche 28 Juin
10h45 — Messe
11h30 — Apéritif du comité animé par la Chorale de Clair Vallon .
à la salle des fêtes du village CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 68 58 41
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English :
Three days of festivities in Campan: a night market, concerts, the St. John’s Fire, the Top 14 final on a giant screen, and fireworks. Refreshments and food available all weekend.
L’événement Fête de la St Jean à Campan Campan a été mis à jour le 2026-06-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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