Fête de la tomate Couhé Valence-en-Poitou
dimanche 20 septembre 2026 · Couhé · Valence-en-Poitou
Informations pratiques
Valence-en-Poitou
Fête de la tomate
Couhé Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
>Exposants
Exposition de variétés ancinnes de tomates
Librairie Livre Et Vous de Ruffec
CBD Cultivons la biodiversité
Ruche pédagogique de Franis Magnain
Les vacnneries de Vinciane Duchartet
Ventre de légumes bio, pain bio
> Ateliers
Vienne nature à la découverte de l’eau
Sécgoir et cuiseur scolaires avec démonstratio par Hans et Maria
Animation et jeux géants de l’Escale pour les enfants, etc…
> Animation s
Vienne Nature Balade commentée au fil de la Dive
Ici commence la mer travail réalisé par les élèves de l’école Raoul Bonnet (Couhé)
Eu’Dyssée Présentation de la fresque de l’eau et Quizz sur le cycle de l’eau
Pause musicale pour l’apéro
> Conférences
15h Le castor .
Couhé Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine culturesalabbaye@gmail.com
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English : Fête de la tomate
L’événement Fête de la tomate Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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