Fête de la tomate Couhé Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Fête de la tomate

Couhé Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

>Exposants

Exposition de variétés ancinnes de tomates

Librairie Livre Et Vous de Ruffec

CBD Cultivons la biodiversité

Ruche pédagogique de Franis Magnain

Les vacnneries de Vinciane Duchartet

Ventre de légumes bio, pain bio

> Ateliers

Vienne nature à la découverte de l’eau

Sécgoir et cuiseur scolaires avec démonstratio par Hans et Maria

Animation et jeux géants de l’Escale pour les enfants, etc…

> Animation s

Vienne Nature Balade commentée au fil de la Dive

Ici commence la mer travail réalisé par les élèves de l’école Raoul Bonnet (Couhé)

Eu’Dyssée Présentation de la fresque de l’eau et Quizz sur le cycle de l’eau

Pause musicale pour l’apéro

> Conférences

15h Le castor .

Couhé Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine culturesalabbaye@gmail.com

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English : Fête de la tomate

L’événement Fête de la tomate Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou