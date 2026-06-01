Fête de la vie Saint-Gobain
Fête de la vie Saint-Gobain vendredi 26 juin 2026.
Saint-Gobain
Fête de la vie
Saint-Gobain Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Rendez-vous les 26, 27, 28 juin au centre culturel de Saint Gobain.
Au programme
Portes ouvertes , Fête de la vie .
samedi 27 à 15h30 balade mouvementée sous les arbres par Ohio Desta.
Gratuit.
Informations au 03 23 39 83 84.
Rendez-vous les 26, 27, 28 juin au centre culturel de Saint Gobain.
Au programme
Portes ouvertes , Fête de la vie .
samedi 27 à 15h30 balade mouvementée sous les arbres par Ohio Desta.
Gratuit.
Informations au 03 23 39 83 84. .
Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 83 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you on June 26, 27 and 28 at the Saint Gobain cultural center.
On the program:
Open house , Fête de la vie .
saturday 27 at 3:30 pm: lively stroll under the trees by Ohio Desta.
Free admission.
Information on 03 23 39 83 84.
L’événement Fête de la vie Saint-Gobain a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard
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