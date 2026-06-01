Fête de la vie Saint-Gobain vendredi 26 juin 2026.

Saint-Gobain

Fête de la vie

Saint-Gobain Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Rendez-vous les 26, 27, 28 juin au centre culturel de Saint Gobain.

Au programme

Portes ouvertes , Fête de la vie .

samedi 27 à 15h30 balade mouvementée sous les arbres par Ohio Desta.

Gratuit.

Informations au 03 23 39 83 84.

Rendez-vous les 26, 27, 28 juin au centre culturel de Saint Gobain.

Au programme

Portes ouvertes , Fête de la vie .

samedi 27 à 15h30 balade mouvementée sous les arbres par Ohio Desta.

Gratuit.

Informations au 03 23 39 83 84. .

Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 83 84

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English :

See you on June 26, 27 and 28 at the Saint Gobain cultural center.

On the program:

Open house , Fête de la vie .

saturday 27 at 3:30 pm: lively stroll under the trees by Ohio Desta.

Free admission.

Information on 03 23 39 83 84.

L’événement Fête de la vie Saint-Gobain a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard