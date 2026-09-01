Fête de la Vigne et des Saveurs Charly-sur-Marne

Informations pratiques

Charly-sur-Marne

Fête de la Vigne et des Saveurs

Rue Paul Hivet Charly-sur-Marne Aisne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Soirée exceptionnelle à ne pas manquer !

Dans le cadre de la Fête de la Vigne et des Saveurs, venez vivre un moment unique placé sous le signe de l’humour et de la convivialité !

Nous avons le plaisir d’accueillir Pierre Allbert Marchetti, un artiste talentueux et incontournable de la scène humoristique. Ventriloque reconnu, il est notamment le ventriloque du K à Reims, où il séduit le public avec des spectacles aussi drôles qu’originaux.

Révélé au grand public grâce à sa participation à l’émission “La France a un incroyable talent”, Pierre Allbert Marchetti impressionne par sa maîtrise de la ventriloquie et son univers décalé. Accompagné de ses personnages hauts en couleur, il enchaîne les situations comiques et les échanges irrésistibles qui font rire toutes les générations.

Un spectacle interactif, surprenant et plein d’énergie, où humour et performance se mêlent pour une soirée inoubliable !

Rendez-vous le 26 septembre 2026

Ouverture des portes 20h

Début du spectacle 21h

Bar à champagne sur place pour prolonger le plaisir !

️ Entrée 15€ (sur réservation)

Soirée exceptionnelle à ne pas manquer !

Dans le cadre de la Fête de la Vigne et des Saveurs, venez vivre un moment unique placé sous le signe de l’humour et de la convivialité !

Nous avons le plaisir d’accueillir Pierre Allbert Marchetti, un artiste talentueux et incontournable de la scène humoristique. Ventriloque reconnu, il est notamment le ventriloque du K à Reims, où il séduit le public avec des spectacles aussi drôles qu’originaux.

Révélé au grand public grâce à sa participation à l’émission “La France a un incroyable talent”, Pierre Allbert Marchetti impressionne par sa maîtrise de la ventriloquie et son univers décalé. Accompagné de ses personnages hauts en couleur, il enchaîne les situations comiques et les échanges irrésistibles qui font rire toutes les générations.

Un spectacle interactif, surprenant et plein d’énergie, où humour et performance se mêlent pour une soirée inoubliable !

Rendez-vous le 26 septembre 2026

Ouverture des portes 20h

Début du spectacle 21h

Bar à champagne sur place pour prolonger le plaisir !

️ Entrée 15€ (sur réservation) .

Rue Paul Hivet Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France +33 6 49 88 77 11

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English :

An exceptional evening not to be missed!

As part of the Fête de la Vigne et des Saveurs, come and enjoy a unique evening of humor and conviviality!

We’re delighted to welcome Pierre Allbert Marchetti, a talented artist who is a fixture on the comedy scene. A renowned ventriloquist, he is notably the ventriloquist at Le K in Reims, where he wows audiences with shows as funny as they are original.

Pierre Allbert Marchetti?s mastery of ventriloquism and his quirky universe made him a household name. Accompanied by his colorful characters, he creates a series of comic situations and irresistible exchanges that make all generations laugh.

? An interactive show, full of surprises and energy, where humor and performance come together for an unforgettable evening!

? See you on September 26, 2026

? Doors open: 8pm

? Show starts: 9pm

? Champagne bar on site to prolong the pleasure!

?? Admission: 15?

L’événement Fête de la Vigne et des Saveurs Charly-sur-Marne a été mis à jour le 2025-08-04 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne