Marché des artisans ADP Tour Champagne Bedel Charly-sur-Marne
samedi 7 novembre 2026 · Charly-sur-Marne
Informations pratiques
Charly-sur-Marne
Marché des artisans ADP Tour Champagne Bedel
20 Route des Coteaux Charly-sur-Marne Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-08 19:00:00
Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08
Le week-end du 7 et 8 novembre 2026 de 10h00 à 17h00.
Virginie et Thomas du champagne Alain Bedel organisent un marché/rencontre avec des nombreux ex-candidats de votre émission de télévision préféré l’Amour est dans le pré .
Le Champagne Bedel vous invite à son marché de l’Amour est dans le près ADP Tour samedi et dimanche 10 novembre 2026
L’association LES PRODUCTEURS DU PRE et de nombreux agriculteurs de l’Amour est dans le pré organisent un évènement au sein de notre propriété.
Le week-end du 7 et 8 novembre 2026 de 10h00 à 17h00.
Nous organisons un marché/rencontre avec des nombreux ex-candidats de votre émission de télévision préféré l’Amour est dans le pré .
Tous les agriculteurs seront heureux de partager un moment avec vous et ils vous feront découvrir les produits de leurs fermes ou exploitations agricoles.
Vous pourrez par exemple retrouver:
du fromage, des fruits et légumes de saisons, des savons, du foie gras, des pâtés de viandes, du miel, ….. et du Champagne !
C’est le moment de penser à la préparation de vos fêtes de fin d’année !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Nous restons à votre entière disposition et serons heureux de vous retrouver autour d’une coupe de champagne.
Restauration sur place, À très vite. .
20 Route des Coteaux Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 02 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The weekend of November 7 and 8, 2026, from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.
Virginie and Thomas from Alain Bedel Champagne are organizing a market/gathering featuring many former contestants from your favorite TV show, “Love Is in the Vineyard.”
L’événement Marché des artisans ADP Tour Champagne Bedel Charly-sur-Marne a été mis à jour le 2023-04-19 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
À voir aussi à Charly-sur-Marne (Aisne)
- Fête de la Vigne et des Saveurs Charly-sur-Marne 26 septembre 2026
- Balade pétillante en Champagne / Vallée de la Marne Charly-sur-Marne 10 octobre 2026
- Soirée Antillaise Charly-sur-Marne 14 novembre 2026