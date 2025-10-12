Marché des artisans ADP Tour Champagne Bedel Charly-sur-Marne

Informations pratiques

Charly-sur-Marne

Marché des artisans ADP Tour Champagne Bedel

20 Route des Coteaux Charly-sur-Marne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-08 19:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

Le week-end du 7 et 8 novembre 2026 de 10h00 à 17h00.

Virginie et Thomas du champagne Alain Bedel organisent un marché/rencontre avec des nombreux ex-candidats de votre émission de télévision préféré l’Amour est dans le pré .

Le Champagne Bedel vous invite à son marché de l’Amour est dans le près ADP Tour samedi et dimanche 10 novembre 2026

L’association LES PRODUCTEURS DU PRE et de nombreux agriculteurs de l’Amour est dans le pré organisent un évènement au sein de notre propriété.

Le week-end du 7 et 8 novembre 2026 de 10h00 à 17h00.

Nous organisons un marché/rencontre avec des nombreux ex-candidats de votre émission de télévision préféré l’Amour est dans le pré .

Tous les agriculteurs seront heureux de partager un moment avec vous et ils vous feront découvrir les produits de leurs fermes ou exploitations agricoles.

Vous pourrez par exemple retrouver:

du fromage, des fruits et légumes de saisons, des savons, du foie gras, des pâtés de viandes, du miel, ….. et du Champagne !

C’est le moment de penser à la préparation de vos fêtes de fin d’année !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Nous restons à votre entière disposition et serons heureux de vous retrouver autour d’une coupe de champagne.

Restauration sur place, À très vite. .

20 Route des Coteaux Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 02 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The weekend of November 7 and 8, 2026, from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

Virginie and Thomas from Alain Bedel Champagne are organizing a market/gathering featuring many former contestants from your favorite TV show, “Love Is in the Vineyard.”

L’événement Marché des artisans ADP Tour Champagne Bedel Charly-sur-Marne a été mis à jour le 2023-04-19 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne