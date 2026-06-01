Fête de la Ville, Mairie, Jouy-en-Josas

Fête de la Ville 5 – 7 juin Mairie Yvelines

Entrée libre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La Fête de la Ville de Jouy-en-Josas revient les 5, 6 et 7 juin 2026 pour un week-end 100 % convivial et festif !

Au programme :

Fête foraine pour petits et grands

Baptêmes de moto pour les amateurs de sensations

De nombreuses animations familiales et activités ludiques, dont une tyrolienne géante

Des moments de partage et de convivialité : dîner-concert, feu d’artifice, bal, marché et brocante

Le week-end débutera en musique avec un apéro-concert rue Oberkampf, le vendredi soir, pour lancer officiellement les festivités.

Venez en famille, entre amis ou entre voisins profiter de l’ambiance chaleureuse de Jouy-en-Josas, découvrir les stands et les animations, et vivre trois jours de fête au cœur de la ville.

Programme complet de la Fête : https://www.jouy-en-josas.fr/imageProvider.aspx?private_resource=3510143&fn=programme_fete_ville2026_site.pdf

Découvrez le programme en musique : https://www.youtube.com/watch?v=L_WkcxgnZ7k&feature=youtu.be

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La Fête de la ville de Jouy-en-Josas revient les 5, 6 et 7 juin 2026 pour un week-end 100 % convivial et festif ! Fête ville Jouy-en-Josas

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