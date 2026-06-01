Fête de la Ville, Mairie, Jouy-en-Josas
Fête de la Ville, Mairie, Jouy-en-Josas vendredi 5 juin 2026.
Fête de la Ville 5 – 7 juin Mairie Yvelines
Entrée libre !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
La Fête de la Ville de Jouy-en-Josas revient les 5, 6 et 7 juin 2026 pour un week-end 100 % convivial et festif !
Au programme :
- Fête foraine pour petits et grands
- Baptêmes de moto pour les amateurs de sensations
- De nombreuses animations familiales et activités ludiques, dont une tyrolienne géante
- Des moments de partage et de convivialité : dîner-concert, feu d’artifice, bal, marché et brocante
Le week-end débutera en musique avec un apéro-concert rue Oberkampf, le vendredi soir, pour lancer officiellement les festivités.
Venez en famille, entre amis ou entre voisins profiter de l’ambiance chaleureuse de Jouy-en-Josas, découvrir les stands et les animations, et vivre trois jours de fête au cœur de la ville.
Programme complet de la Fête : https://www.jouy-en-josas.fr/imageProvider.aspx?private_resource=3510143&fn=programme_fete_ville2026_site.pdf
Découvrez le programme en musique : https://www.youtube.com/watch?v=L_WkcxgnZ7k&feature=youtu.be
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La Fête de la ville de Jouy-en-Josas revient les 5, 6 et 7 juin 2026 pour un week-end 100 % convivial et festif ! Fête ville Jouy-en-Josas
Ville de Jouy-en-Josas
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