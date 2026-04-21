Fête de la Voie Verte de Haute-Saintonge Moulin Berland Montlieu-la-Garde
Fête de la Voie Verte de Haute-Saintonge Moulin Berland Montlieu-la-Garde dimanche 13 septembre 2026.
Montlieu-la-Garde
Fête de la Voie Verte de Haute-Saintonge
Moulin Berland Le Colombier Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Rendez-vous le dimanche 14 septembre 2025pour la Fête de la Voie Verte de Haute-Saintonge.
Entre Saint-Palais-de-Négrignac et Orignolles, toute la famille retrouvera sur 3km de nombreuses animations.
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Moulin Berland Le Colombier Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
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English :
Join us on Sunday, September 14, 2025 for the Fête de la Voie Verte de Haute-Saintonge.
Between Saint-Palais-de-Négrignac and Orignolles, the whole family will enjoy 3km of entertainment.
L’événement Fête de la Voie Verte de Haute-Saintonge Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-04-21 par CDC de Haute Saintonge
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