Fête de la Voie Verte de Haute-Saintonge Moulin Berland Montlieu-la-Garde

Montlieu-la-Garde

Fête de la Voie Verte de Haute-Saintonge

Moulin Berland Le Colombier Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Rendez-vous le dimanche 14 septembre 2025pour la Fête de la Voie Verte de Haute-Saintonge.

Entre Saint-Palais-de-Négrignac et Orignolles, toute la famille retrouvera sur 3km de nombreuses animations.

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Moulin Berland Le Colombier Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

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English :

Join us on Sunday, September 14, 2025 for the Fête de la Voie Verte de Haute-Saintonge.

Between Saint-Palais-de-Négrignac and Orignolles, the whole family will enjoy 3km of entertainment.

L’événement Fête de la Voie Verte de Haute-Saintonge Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-04-21 par CDC de Haute Saintonge