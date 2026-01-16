stage de vannerie tout vent Montlieu-la-Garde

stage de vannerie

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Sur un week end vous apprendrez les différentes techniques pour tresser votre panier d’osier

.

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over a weekend you will learn the different techniques for weaving your own wicker basket

L’événement stage de vannerie Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime