jeudi des jeux géants tout vent Montlieu-la-Garde

jeudi des jeux géants

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-27

journée gratuite

jeux géants en bois installés sur le site de la Maison de la forêt

.

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

free day

giant wooden games set up on the Maison de la forêt site

L’événement jeudi des jeux géants Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-13 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime