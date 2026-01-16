forêt enchantée tout vent Montlieu-la-Garde
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2026-08-24 15:00:00
fin : 2026-08-25 17:00:00
2026-08-24
Grâce à leurs imagination les enfants après avoir ramasser des éléments naturels réaliseront leur forêt magique gardée par une petite fée
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
English :
Using their imagination, children will collect natural elements to create their own magical forest, guarded by a little fairy
