forêt enchantée tout vent Montlieu-la-Garde

forêt enchantée

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Début : 2026-08-24 15:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

2026-08-24

Grâce à leurs imagination les enfants après avoir ramasser des éléments naturels réaliseront leur forêt magique gardée par une petite fée

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

English :

Using their imagination, children will collect natural elements to create their own magical forest, guarded by a little fairy

L’événement forêt enchantée Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime